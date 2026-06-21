ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹2,500 ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳು ₹2,500 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯುಎಇ, ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಎಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕ್ಯಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೈಹಟ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದವು. ಅವುಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನೀಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನುಅವರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಬಿಐನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಇತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಐದೂ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಜಾಹೀರಾತನ್ನೂ ನೀಡಿವೆ. ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಐದೂ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1744867432</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>