ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನೋಟ

<p><strong>ಏಕತಂ ಹೋಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ </strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಏಕತಂ ವತಯಿಂದ ಮಾ. 6ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ‘ಏಕತಂ ಹೋಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್’ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮಾ. 6ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಗಾಯಕರಾದ ಕೀರ್ತನ್ ಹೊಳ್ಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತೇಜಸ್ ಕಟೋಟಿ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ), ಸಾಗರ್ ಭಾರತ್ರಾಜ್ (ತಬಲಾ) ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಮ್, ಸಂಗೀತಾ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ ಶಂಕರ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಾ. 7ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಗಾಯಕ ಅಣ್ಣವರಪು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಂದ ವಾದ್ಯಸಂಗೀತ ಇರಲಿದೆ. </p>.<p>ಮಾ. 8ರಂದು ಗಾಯಕರಾದ ಸಂಜನಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ವಿಶ್ರುತಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವೈಭವ್ ರಮಣಿ (ಪೀಟಿಲು), ಕೌಶಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ (ಮೃದಂಗ), ಸುಮುಖ್ (ಖಂಜೀರಾ) ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಗಾಯಕರಾದ ರಂಜನಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಸಾಯಿರಾಂ (ಮೃದಂಗ), ಅನಿರುದ್ಧ ಆತ್ರೇಯ (ಖಂಜೀರ) ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. </p>.<p><strong>***</strong></p>.<p><strong>‘ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ </strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಯಕ್ಷಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಇದೇ 6ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತುಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಚಿತ್ಕಲಾ ಕೆ. ತುಂಗ, ಸಂಪತ್ ಆಚಾರ್ಯ (ಮದ್ದಳೆ), ಮನೋಜ್ ಆಚಾರ್ಯ (ಚೆಂಡೆ), ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮಡೋಡಿ, ಶಶಿರಾಜ್ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಗುರುರಾಜ ಭಟ್, ಅರ್ಚನಾ ಅಡಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಐತಾಳ, ಅಭಿನವ ತುಂಗ, ಮನೋಜ್ ಭಟ್, ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸದಾಶಿವ ಕೆ., ಆದಿತ್ಯ ಹೊಳ್ಳ, ಚೇತನಾ ಹೆಗಡೆ, ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶುಭಾ ಧನಂಜಯ್, ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>***</strong></p>.<p><strong>‘ವಿಧಿ ಶ್ರೀರಾಮ–ಜಾಬಾಲಿ ಸಂವಾದ’ ತಾಳಮದ್ದಳೆ 7ಕ್ಕೆ</strong> </p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಪ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಮಾ. 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಬನಶಂಕರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರೀರಾಮ–ಜಾಬಾಲಿ ಸಂವಾದ’ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ (ಮದ್ದಳೆ) ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ ಸಾಲೆಬೈಲು, ಜಾಬಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆ.ಈ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠನಾಗಿ ರವಿ ಮಡೋಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>***</strong></p><p><strong>ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ 8ಕ್ಕೆ </strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಪ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಮಾ. 8ರಂದು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಗಾಯಕಿ ತೇಜಸ್ವಿ ವೆರ್ಣೆಕರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದು, ವಿಜೇತಾ ಹೆಗಡೆ (ತಬಲಾ), ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಶಾನಭೋಗ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ) ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹನಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಿತಾರ್ ವಾದನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದು, ರೂಪಕ ಕಲ್ಲೂರಕರ್ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>***</strong></p><p><strong>‘ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ 8ಕ್ಕೆ </strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪ್ರವರ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಮಾ. 8ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ ಅವರು ಈ ನಾಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ: 96868 69676.</p>.<p><strong>***</strong></p>.<p><strong>‘ಮಾಗಧವಧೆ’, ‘ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ 8ಕ್ಕೆ </strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಯಕ್ಷಗಾನ ತಪಸ್ಸಂಘದಿಂದ ಮಾ. 8ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಯನಗರದ ಎಂಟನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಯರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮಾಗಧವಧೆ’ ಹಾಗೂ ‘ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ (ಉತ್ತರಾರ್ಧ)’ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>***</strong></p>.<p><strong>ರಂಗ ಸಂತಸ ಮಾ. 10ರಿಂದ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂತರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಮಾ. 10ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ‘ರಂಗ ಸಂತಸ’ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಮಾ. 10ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಗುರುರಾಜ್ ಪಿ.ವಿ. ಅವರಿಗೆ ‘ಮೇಕಪ್ ನಾಣಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ತಾರ’ ನಾಟಕವೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾ. 11ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ‘ಜತೆಗಿರುವನು ಚಂದಿರ’ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಾ. 12ರಂದು ‘ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಟ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>