ಕೇರಳಂ ಲಾಟರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹13.71 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು, ಕೇರಳಂ ಲಾಟರಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಒಟ್ಟು ₹13.71 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>60 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ₹7.45 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಿಂದ ₹6.26 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚಕರು, ‘ಕೇರಳಂ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರುದಾರರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಲಾಟರಿ ಬಂದಿರು ವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆದಾಗ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೊವೊಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಬಿಐ ಹೆಸರಿನ ನಕಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಟಿಡಿಎಸ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಂದ ₹13.71 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ದೂರುದಾರರು, ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವು ದನ್ನು ಅರಿತ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-4-929294178</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>