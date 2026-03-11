ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೈಬರ್‌ ವಂಚನೆಗೆ ಚೀನಾ ನಂಟು

‘ಸೈಬರ್‌ ಕಮಾಂಡ್‌ ಘಟಕ’ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಇಬ್ಬರ ಸೆರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:40 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:40 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಶ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಶ್
bengalurucyber crime
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT