‘7 ಕಾಫಿ 100 ಮೈಲಿ’ ಅಭಿಯಾನ ಮುಕ್ತಾಯ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯ ವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೆಲೋಕೋಫಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘7 ಕಾಫಿ 100 ಮೈಲಿ’ ಅಭಿಯಾನ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೇ 17ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರಾಸರಿ 23 ಕಿ.ಮೀ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 1,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1,500 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 25,000 ಮೈಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘7 ಕಾಫಿ 100 ಮೈಲಿ’ ಕೇವಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಫಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-4-857376773</p>