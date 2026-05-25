ಸೂಲಿವಾರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ | ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಜಗದೀಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಸೂಲಿವಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಧಿಕೃತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು...

ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ, ಪೋಡಿ, ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಜಗದೀಶ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಇದು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. 'ಸೂಲಿವಾರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ'ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು.

ಸೂಲಿವಾರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 60ರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ, 2 ಎಕರೆ ಸ್ಮಶಾನ, 10 ಎಕರೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೂಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ದೂಳು ಸೇವಿಸಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಸುಗಳೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಭರತ್, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮಾರಪ್ಪ, ರಾಜು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಯೋಗೀಶ್ ಸಹಿತ ಅನೇಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. 'ರೈತರು ಬೇಕಾ ಬಂಡೆ ಬೇಕಾ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ರೈತರೂ ಬೇಕು. ಬಂಡೆಯೂ ಬೇಕು. ರೈತರಿಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು, ಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ರಸ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳವಾರವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಗಳು ಬರತೊಡಗಿದಾಗ, 'ನಾನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಂಗವಿಕಲರ ಜಮೀನು ಸಮಸ್ಯೆ: 'ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 230 ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಡಿಎಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಾವು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ' ಎಂದು ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಗೌಡ ಕೆಂಗೇರಿ, ಗಂಗಾಧರ ಎಂ. ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಗಂಗಾಧರ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಇನ್ನಿತರರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಕೆರೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ, ಪೌತಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದು, 94ಸಿಸಿ ಹಕ್ಕುಪತ