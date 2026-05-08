ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ₹2 ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ ವಂಚಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ 78 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ₹ 2.1 ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಂಚಕರು ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು. 'ನಿಷೇಧಿತ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ವಂಚಕರು ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ವೃದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೃದ್ಧೆ, ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

'ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ. ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಹಣ ಮರಳಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ವಂಚಕನ ಮಾತು ನಂಬಿದ ವೃದ್ಧೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಆ ಹಣವನ್ನೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ 23ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2.1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.