ಸಂವಾದಗಳಿಗಿಂತ ವಾಗ್ವಾದಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಗಳಿಗಿಂತ ವಾಗ್ವಾದಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಬೀದಿ ಜಗಳವಾಗಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಅವು ವೈಚಾರಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ಅ.ಲ.ನರಸಿಂಹನ್ಮತ್ತು ಎನ್.ಮರಿಶಾಮಾಚಾರ್ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಸಂವಾದಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು, ಅದುಕಾಲದೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕಾಲವನ್ನುಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ ಬೇಕು. ಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಕಾಲಗಳನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಾಲಾನು ಸಂಧಾನ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಮರಿಶಾಮಾಚಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಂದಕ ಗಳು ಇರಬಾರದು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಡವುವ ಕೆಲಸಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರು ವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಆಳವನ್ನುಅರಿತು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರಿಕಾಬರಹಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಬಿ.ವಿ.ಕೆ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಮುರಳಿ), ಎಸ್.ಎ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುರೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಬೆರಳಣಿಕೆ ಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕರು ಕೇವಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಳ ಮುಖಪುಟ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು, ಕಲೆಯ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-4-352253015</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>