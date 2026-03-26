₹2,172 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶ: 533 ಎಕರೆ ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 533.16 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹2,172.41 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಗಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮತ್ತು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡುತೋಪು, ಗೋಮಾಳ, ಕೆರೆ, ಸ್ಮಶಾನ, ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ/ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪುನಃ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಶಾಲೆ ಗಳು, ವಸತಿ ನಿಲಯ ಇತ್ಯಾದಿಗೂ ಬಳಸ ಬಹುದು. ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಜಗದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಐದು ಸಾವಿರ
ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ 1,500ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮ್ನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 270 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ ಬಳಿ 40 ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

'ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವತ್ತ ದಿಟ್ಟಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಲು ಅನುಭವಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ವಾಗಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳ