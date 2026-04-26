ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ನಾಯಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮೇಳ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾನವ–ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷತಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮೇಳವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿಗಳು (ಇಂಡಿ ಡಾಗ್ಸ್) ಇತರೆ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಗುಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಗ ತಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಗಳನ್ನು ‘ಭೈರೂವ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ‘ಭೈರೂವ’ ಕುರಿತ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 14 ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ದತ್ತು ಪಡೆದವರನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ 18 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಮೂವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ವತಃ ನಾಯಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪಶುವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪಶುವೈದ್ಯರು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಟ್ರಾಪ್ ಕೇಜ್ಗಳ (ನಾಯಿ ಬೋನು) ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು<br>ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ– ಸಂಚಾರ ತಜ್ಞ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಹೇಶ್, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಶಾಂತಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತಜ್ಞ ಪ್ರಸನ್ನ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p><p>ನಗರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವುದು. ರಸ್ತೆಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.<br>ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು–ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ‘ಕಸ ಕಿಯೋಸ್ಕ್’ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>