ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್‌: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್-ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಡೆಕರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಂಚಾರ ಆಗ್ನೇಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯನಗರವರೆಗಿನ (ರಾಗಿಗುಡ್ಡ) ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಏ.2 ರಂದು ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ 40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 50 ಟನ್ವರೆಗಿನ ಭಾರ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹ 449 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಂ ರೈಲ್ (ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್) ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ₹ 449 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. 2024ರ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಏರಿದರೆ 3.3 ಕಿ.ಮೀ. ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಬರಲು ಮೂರು ಯು ಟರ್ನ್ಗಳಿವೆ. 3.36 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಎ. 1.10 ಕಿ.ಮೀ, ರ್ಯಾಂಪ್ ಬಿ. 280 ಮೀಟರ್, ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿ. 490 ಮೀಟರ್, ರ್ಯಾಂಪ್ ಡಿ. 1.14 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇ. 230 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>