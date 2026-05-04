ಡಬಲ್‌ ಡೆಕರ್‌: ಮುಗಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಗಿಗುಡ್ಡ–ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನೂ, ನಿರಾಸೆಯನ್ನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಉಡುಪಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ರಸ್ತೆ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ರಾಗಿಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೊನೆ ಗೊಂಡು ಹಳೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಗೇ ಬಂದು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಉರಿದಾಗ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಕೆಂಪು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ದೂರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಸಂಚರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸುನಿಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>