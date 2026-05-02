ಮೇ 16 ರಿಂದ ಇ–ಖಾತಾ ಅಭಿಯಾನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಖಾತಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 16 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ‘ನಮ್ಮ ಇ–ಖಾತಾ’ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜನರಿಗೆ ಭೂ–ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒದಗಿಸಲು ಇ–ಖಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಖಾತಾ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖೇನ ಮಾಲೀಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇ–ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಸ್ವರ್ಣ ಪುರಸ್ಕಾರ’ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಇ–ಖಾತಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ, ನಕ್ಷೆ, ರೇಖಾಂಶ–ಅಕ್ಷಾಂಶ ವಿವರ, ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲಿದ್ದು, ವಂಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಖಾತಾ ಸೃಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ‘ನಮ್ಮ ಇ–ಖಾತಾ’ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇ 15ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೇ 16ರಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐದೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಟ್ಟು 50 ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>7,000 ಎ ಖಾತಾ: ‘ಬಿ’ ಖಾತಾದಿಂದ ‘ಎ’ ಖಾತಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ, 7,000 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ ‘ಎ’ ಖಾತಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹300 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ‘ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50/80 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನವನ್ನು ₹99 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹8 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹9 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ₹600ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪರಿಹಾರ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 8,000 ಚದರ ಅಡಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 9,400 ಚದರ ಅಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಈಗ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-4-2056277268</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>