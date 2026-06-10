ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೋನ್‌ ಇನ್‌ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ; ಇರಲಿ ಆದ್ಯತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೋರ್ಸ್, ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಲಿವೆ.</p><p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. </p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಳಿಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ–ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ–ಡಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರುವವರು ಮೊದಲು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅವಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಬಯಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p><strong>ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಲ್ಲ: </strong></p><p><strong> </strong>75 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 85ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತೋರುವ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಹಿಂದೆಯೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ, ಸೀಟು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಸೀಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಈ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಸಿಇಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೋರ್ಸ್, ಕಾಲೇಜು ಸಿಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀಟ್ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p><p><strong>ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆಗೆ ‘ಕೆಇಎ ಕನೆಕ್ಟ್’ : </strong></p><p>ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ‘ಕೆಇಎ ಕನೆಕ್ಟ್’ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜತೆಗೆ, ನೀಟ್, ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮೆಂಟರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಎಂದರು.</p><p><strong>ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟಲ್</strong></p><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾ<br>ವರಣ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕೋರ್ಸ್ವಾರು ಶುಲ್ಕ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.</p><p>ಹಿಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಮರ್ಪಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಕೆಇಎ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್: </strong></p><p>ಕೆಇಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ‘ಕೆಇಎ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್’ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸುವುದು, ಛಾಯ್ಸ್, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೂ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಂದೇ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎ.ಐ ನೆರವು</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಪಡೆದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಇಎ ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಕೆಇಎ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್’ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಿಇಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಪ್ರವೇಶದವರೆಗೂ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<blockquote><strong>ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ</strong></blockquote>.<p><strong>* ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ? – ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಮಸ್ಕಿ</strong></p><p>ಹೌದು. ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಸಿಗದವರಿಗೆ ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು </p><p><strong>* ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ? – ಶರತ್, ಹೊಸಕೋಟೆ</strong></p><p>ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಕೆಇಎ) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. </p><p><strong>* ಅಂಗವಿಕಲರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ? – ಲಿಂಗ್ಡೋ, ಬೀದರ್</strong></p><p>ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು ವರದಿಯನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೋಟಾ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ </p><p><strong>* ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ಕಡ್ಡಾಯವೇ? – ಮಹೇಶ, ಕಲಬುರಗಿ </strong></p><p>ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು </p><p><strong>* ಮಗನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ? – ಜ್ಯೋತಿ, ಕಮಸಾಗರ</strong></p><p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ, ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಇಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೆಇಎ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು.</p><p><strong>* ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ? – ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಾದರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ </strong></p><p>ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತಾ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು</p><p><strong>* ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? – ಜೂಹಿಜೂವಾ,ಭದ್ರಾವತಿ</strong></p><p>ಎರಡು, ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಇಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು</p><p><strong>* ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? – ರೇಖಾ, ಕೊಡಗು</strong></p><p>ಸದ್ಯ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. </p><p><strong>* ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? – ಸುಷ್ಮಾ, ಮೈಸೂರು</strong></p><p>ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಇಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಇಎಗೆ ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು</p><p><strong>* ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೇಕು? – ವಿನುತಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ</strong></p><p>ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟ್ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು </p><p><strong>* ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ–ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೀಟು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸೌಮ್ಯಾ</strong></p><p>ಈ ವರ್ಷ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಸೀಟು ದೊರಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕೆಇಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು</p><p>********</p><p>ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಮೈಸೂರಿನ ಅನು ಎಂ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಮೂಡುಬಿದರೆ ಕೌಶಿಕ್, ಅಥಣಿಯ ಸಂಜನಾ, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ದಾವಣಗೆರೆ ಕಿರಣ್, ಕಲಬುರಗಿಯ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿಯ ಶಿವ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>