ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ:</strong> ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಿ.ಸಿ.ಮೋಹನ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಅತಿಥಿ: ಮಿಚಿಕೊ ಮಿಯಾಮೊಟೂ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಯೋಜನಾ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ಥಳ: ಕಂಠೀರವ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30</p><p><strong>ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</strong> ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಟಿ.ವಿ.ರಾಜು, ಶ್ರೀರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಉದಯಭಾನು ಕಲಾ ಸಂಘ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p><strong>ಪರಿಸರ ಸಪ್ತಾಹ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಉತ್ಸವ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅಜಿತ್ ಬಿ. ಮೆನೆಜಸ್, ಜಿ.ಕೆ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ (ಎಪಿಡಿ), ಸ್ಥಳ: ಎಪಿಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಐಸಿ ಕಾಲೊನಿ, ಎಚ್ಎಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಭಾರತ ‘ಸಂವಿಧಾನ 75’ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿ.ಸು.ಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸುಚೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ, ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p><strong>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p><strong>‘ಅಂಗಾರ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ಉಷಾ ಕಟ್ಟೆಮನೆ, ತಂಡ: ಪುನಃ ಥಿಯೇಟರ್, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಭಿನವ್ ಗ್ರೋವರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಚಿಗುರು, ಕುಸುಮಾಲೆ– ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್, ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಗತ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5.30</p><p><strong>ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಅತಿಥಿ: ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಇಸ್ಕಾನ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2</p><p><strong>ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ: ಸಿ.ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ರಾಜೇಶ್ ಜಿ. ಗೌಡ, ಕೆ.ಬಿ. ಓಬಳೇಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆರ್.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ರಾಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2</p><p><strong>ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಂಗಸಂಭ್ರಮ:</strong> ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಂಗಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಗಂಗರಾಜು ಪಟೇಲ್, ರಂಗಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಾಲಗೆರೆ, ರವೀಶ್ ಎಂ.ಎಲ್., ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುಳಾ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರಲಮಂಗಲ, ‘ವರಭ್ರಷ್ಟ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5</p><p><strong>‘ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಕೂಡಲೇ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾಷಣ ಓದು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸೋಮಶೇಖರ್, ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಟಿ.ಗಜೇಂದ್ರ, ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಮಂಗ್ಳೂರ ವಿಜಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಸಂಜೆ 5</p><p><strong>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ಪಿಟೀಲು: ದಾವಲೂರಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಮೃದಂಗ: ಶಂಕರ್ಷಣನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಘಟ: ಸ್ಕಂದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎರಡನೇ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಗಾಯನ: ಅಪೂರ್ವ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಅರುಣ್, ಪಿಟೀಲು: ಕುಶಾಲ್ ಬಿ.ಆರ್., ಮೃದಂಗ: ಬಿ.ಎಸ್. ಸಮರ್ಥ, ಘಟ: ಸುನಿಧಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೆ. ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15</p><p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ‘ವಿದುರ ನೀತಿ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ: ಕಡೂರ್ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>‘ಜಾಜಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ತಂಡ: ನಮ್ ಕಂಪನಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಸಂಜೆ 7.30</p>