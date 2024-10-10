ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ, ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಸದೇಹ ವೈಕುಂಠ ಗಮನದ ಮಹೋತ್ಸವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರಾಯಣ:</strong> ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ವಿಠೋಬಾ (ಪಾಂಡುರಂಗ) ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಸೆಟ್ಟಿಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ </p>.<p><strong>‘ಗದಾಯುದ್ಧ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ಹರಿಹರಸುತ ಕಲಾ ಮಂಡಲಿ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p>.<p>‘<strong>ಮನರೇಗಾ ವರ್ಸಸ್ ವಿಬಿ ರಾಮ್ಜಿ ಕಟು ವಾಸ್ತವಗಳು’ ಸಂವಾದ</strong>: ಜಾನ್ ಡ್ರೀಝ್, ಆಯೋಜನೆ: ಮನರೇಗಾ ರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಆರ್. ಹಂಸಾ ಅವರ ‘ಮಳೆರಾಯ ನಕ್ಕನು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಅತಿಥಿ: ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಶಾರದಾ ವಿ. ಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸ್ಥಳ: ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನ: ಗೌರಿ ಸಾಗರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಐದನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 5.15</p>.<p>‘<strong>ಪಾಲಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಉಪನ್ಯಾಸ</strong>: ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಲೆ, 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಪಾರ್ಕ್ (ಎಕ್ಸಟೆನ್ಶನ್), ವೈಯಾಲಿ ಕಾವಲ್, ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಹರಿದಾಸ ಮಂಜರಿ</strong>: ಗಾಯನ: ಸಂಗೀತಾ ಬಾಲು, ಕೀ–ಬೋರ್ಡ್: ಕುಮಾರ್, ಮೃದಂಗ: ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಖಂಜೀರ: ಮನೋಜ್, ಜಂಬೆ: ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಒಂದನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಕೆ. ಲೇಔಟ್, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>ದಾಸವಾಣಿ</strong>: ಗಾಯನ: ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪವನ್, ಪಿಟೀಲು: ಎಂ.ಎನ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಮೃದಂಗ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನಂಜುನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಪವಮಾನಪುರ, ಆರನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ, ಸಂಜೆ 7</p>