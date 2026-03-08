ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ, ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಸದೇಹ ವೈಕುಂಠ ಗಮನದ ಮಹೋತ್ಸವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ</strong> ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ವಿಠೋಬಾ (ಪಾಂಡುರಂಗ) ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಸೆಟ್ಟಿಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ</p>.<p><strong>ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉದಯರಾಗ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ</strong>: ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭೀಮರಾಯ, ಅಭಿನಯ ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ದೀಪ್ತಿ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ:</strong> ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಚೈತನ್ಯಾ ಕೆ.ಬಿ., ಅತಿಥಿಗಳು: ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ, ಪುಸ್ತಕಂ ರಮಾ, ವೀಣಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್, ಉಷಾ ಬಸಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ.ಎಸ್., ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ.ಎಸ್., ಆಯೋಜನೆ: ಲಲಿತಕಲಾ ನಿಕೇತನ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</p>.<p><strong>ಪುರಂಥ:</strong> ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಿದ್ಧ ಅಕ್ಷರ್, ಪ್ರತಾಪರಾವ್ ಗಣಪತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ, ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಅಕ್ಷರ್ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</p>.<p><strong>ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲೆಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಸಮೀಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</p>.<p><strong>ಹಿರಿಯರ ಉತ್ಸವ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಆರ್. ಗುರುರಾಜನ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಿ.ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಎಸ್. ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಾಧಾ ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ನೈಟಿಂಗಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಹಡ್ಸನ್ ಮೆಮೂರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಗೀತ ಗಾಯನ</strong>: ವಿನೋದಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಪಿ.ಡಿ. ಗೀತಾ, ನಾಗೇಶ್ ಡಿ. ಪಾಟಕ್, ಕುವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಬಿ.ಎಂ. ಕೋಮಲಾ, ಸುನಂದಾ ಪ್ರಭುದೇವ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮ್ಮಿಲನ, ಸ್ಥಳ: ಕೆನ್ ಕಲಾಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ರೀನಾ ಸುವರ್ಣ, ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್, ರೇಖಾ ಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಯುವವಾಹಿನಿ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕ್ಲಬ್, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಮೀಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮಾ. ಭೈರವಿ, ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಎಚ್. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಆಯೋಜನೆ: ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಗೃತಿ, ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಗಿರಿಧರ ರಾವ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅವರ ‘ಕೊರಚರು’, ‘ನೀವೂ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ’, ‘ನಾಡು ನುಡಿ ಸಾಧಕರು’, ‘ಚಿವ್ ಚಿವ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ’ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ</strong>: ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿ.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ, ಪಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ</strong>: ಭಾಷಣಕಾರರು: ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರೆಮಾ ಪಿಶಾರೊಡಿ, ಎಂ. ಕಾರ್ತಿಯಾಯಿನಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶರತ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>ದೀಪಧರಣಿ ನೃತ್ಯ:</strong> ದಿವ್ಯ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್, ವೈ.ಕೆ. ಸಂಧ್ಯಾಶರ್ಮ, ರಶ್ಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಆಯೋಜನೆ: ನಿರಂತರ, ಸ್ಥಳ: ನೃತ್ಯದರ್ಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಾಚೆಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ’ ಉಪನ್ಯಾಸ:</strong> ಶ್ರೀ ಎಂ, ಆಯೋಜನೆ: ದಿ ಸತ್ಸಂಗ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>