ಬೆಂಗಳೂರು | ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸುರಿದು ಪುತ್ರನ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ತಂದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬನಶಂಕರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಪುರ ನಿವಾಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ (19) ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಆನಂದ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ (45) ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಆನಂದ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪತ್ನಿ ಈರಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ್ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ ಜತೆ ಪ್ರಗತಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದರು. ಆನಂದ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇ 1ರಂದು ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ್ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ ಆನಂದ್, ಮಗನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ತಂದೆ, ಮಗನಿಗೆ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ್, ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮನಾಗದ ತಂದೆ, ಬೈಕ್ ಕೀ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದ ತಂದೆ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ತಂದೆ ತೆಗೆದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇ 1ರಂದು ತಂದೆ–ಮಗನ ಜತೆ ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಆನಂದ್, ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.