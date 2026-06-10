ಬೆಂಗಳೂರು: ಪುತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ; ತಂದೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 16 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ನಗರದ ಒಂದನೇ ತ್ವರಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು(ಎಫ್ಟಿಎಸ್ಸಿ) ಬುಧವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಮನೋಜ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ(40) ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ.</p><p>ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ. 2023ರ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಅಂದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಅಪರಾಧಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ಬಾಲಕಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿ, ಪುತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಲೇಔಟ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಅಂದಿನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಲ್.ರಾಜು ಅವರು ಪೋಕ್ಸೊ (ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಎಸ್.ಸುಜತಾ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎನಿಂದ ನೊಂದ ಬಾಲಕಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>