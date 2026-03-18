ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆ: ತಂಪಾದ ಇಳೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.</p><p>ಬಿಸಿಲ ಝಳದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ನಗರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಐದಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ನಗರದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಗುಡುಗು–ಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p><p>ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೆ ನಗರದ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ 68 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ, ಅಂಜನಾಪುರ, ಎಚ್. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p><p>ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಭಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಳೆ ನೀರು ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು.</p><p>ಇಬ್ಲೂರು ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ಅಗರ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿಬಿಐ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಯಲಹಂಕ ಕಾಫಿಡೇ, ಯಲಹಂಕ ಹಳೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p><p>ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಟಿ. ಮರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಮಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>