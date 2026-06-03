<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅನ್ಶ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12–0ಯಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಐದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಶಿರಾಜ್ ಖಾನ್, ರಿಹಾನ್ ಅನ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಎ. ಅವರು ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇ.ಎ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಗೋಲು ತಂದಿತ್ತರು. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂನ್ ಎಫ್ಸಿ 3–2ರಿಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ಲೇ 360 ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-4-362210660</p>