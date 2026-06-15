<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಘಟಿತ ಆಟವಾಡಿದ ನ್ಯೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಬಿಡಿಎಫ್ಎ ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 4–3ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲಕ್ಕಿ ತಂಡದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. (6ನೇ ಹಾಗೂ 40ನೇ ನಿ.) ಅವಳಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರೆ, ಈಥನ್ ಎ. ಜೇಕಬ್ (17ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ನಿಯಾನ್ ಥಂಪನ್ (24ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ತಂಡದ ರೋಹನ್ ಭುಜೇಲ್ (15ನೇ ಹಾಗೂ 20ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಲಿಖಾ ಸ್ಕೈ (42ನೇ ನಿ.) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯುಪಿಟರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ತಿಲಕ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-43-1429760089</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>