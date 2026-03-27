ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ 12 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಿತದ (ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್) ಸಿಇಒ ಕರೀಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಶೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ, ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಸ ಆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಿಇಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

'ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕರೀಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಕಸವನ್ನು ಮನೆಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಧಿರಿಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದ ಒಣ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು– ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶನಿವಾರವೂ ಹಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

'ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂದಿನಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಭೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ'

'ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಸಿಇಒ ಕರೀಗೌಡ ಅವರು, ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಖಾತೆಗೇ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು–ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ದೂರಿದರು.