ಸಾಗಣೆಯಾಗದ ಕಸ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ, ನಾಳಿದ್ದು ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ, ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಿತ (ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಸ್ಮಾ' ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, 35 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಳಿದಿದ್ದು, 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

'ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮತ್ತು 27ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ನ ಸಿಇಒ ಕರೀಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಸಿಇಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರನ್ನು ಆಯಾ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಜಿಎಂ) ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ನ ಸಿಒಒ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ, ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ದೂರು: 'ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಸ ಆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಯ್ದೆಗಳಂತೆ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು–ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಎಸ್ಮಾ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಂಗಳವಾರವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಚಿಂದಿ ಆಯಿಸಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.