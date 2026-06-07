‘ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಪಾಡಲು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನಗರವು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ‘ಗಾರ್ಬೇಜ್ ನಗರ’ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೃಥ್ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಕಸದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಜನಾಂದೋಲನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೃಕ್ಷ ವೈದ್ಯ ನಿಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ವಿರುದ್ಧ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಜ್ಞ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನತೆಯ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹಸಿರು ದಳದ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣ ಹೋರಾಟದ ಶಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಗದೀಶ್ ವಿ. ಸದಂ, ಬಸವರಾಜ ಮುದಿಗೌಡರ್, ಉಷಾ ಮೋಹನ್, ನವೀನ್ ಅಯ್ಯರ್, ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-1322419285</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>