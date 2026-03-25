ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಲಿಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿನಯ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಡಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 15 ದಿನವಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ತಿಂಗಳ 10ರಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'5000 ಜನರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 300–400 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ 2 ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>