ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ44ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ) ಒಟ್ಟಾರೆ ₹2,949.56 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೇ 31ರಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹2,424.93 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹2,892.11 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ/ ಇತರೆ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ ₹6,700 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ (ಸುಸ್ತಿದಾರರ ₹623 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ). ಇತರೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಬ್ತಿನಲ್ಲಿ ₹12 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಶೇ 1.21ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 2.57ರಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ– ಶೇ 1.95, ದಕ್ಷಿಣ– ಶೇ 1.95, ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶೇ 1.66ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶೇ 2.06ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ, ಹರಾಜು, ಬೀಗಮುದ್ರೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-4-1799634121</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>