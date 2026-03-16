<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಪಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ಬೀದಿ, ಲೇಔಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತದಾರರು ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಬದಲು ಅವರು ವಾಸಿಸದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಳಹದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಿಎನ್ಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ವಿಂಗಡಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34 (ಚಿಕ್ಕತೋಗೂರು) ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 33 (ನಾಗನಾಥಪುರ) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ 47 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಗನಾಥಪುರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 105 ಜನರನ್ನು ಚಿಕ್ಕತೋಗೂರು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ವೈಫಲ್ಯ. ಮತದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಯೋಗವೇ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಮಹದೇವಪುರ ಬಿಎನ್ಪಿ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>