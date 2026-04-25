ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಕೃತ್ಯ: ₹2 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ಆಭರಣ ನೀಡದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ವಿ.ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿ ಪುನೀತ್ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಸವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 'ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸವಿತಾ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ: 'ಇಂದ್ರ ಎಂಬುವವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದು, ಅವರದ್ದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸವಿತಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಸವಿತಾ ಮಾತನ್ನು ದೂರುದಾರ ನಂಬಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ ಎಂ.ಪಿ.ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಪುನೀತ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ₹2 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸವಿತಾ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 'ನಾನು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಬಾರದು' ಎಂದೂ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ 'ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸ ಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-4-1306685649