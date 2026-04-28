ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬಳಿಯ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಫೋಟೊ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಕೂಟಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯದ ಬಳಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೊಬ್ಬರು ಫೋಟೊ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೊವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಸರಿನ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅಜ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿಳಾಸ ಆಧರಿಸಿ ಅಜ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>