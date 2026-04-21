ಗಣತಿ: ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಗಾಲು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಸಿಗದೇ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಲ್ಒ ಆ್ಯಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 825ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಸರಿಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್–10 ವರ್ಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹೌಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ (ಎಚ್ಎಲ್ಒ) ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡರೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗಣತಿದಾರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ವೇತನ ನೀಡಿ: ‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ 2ಜಿ, 3ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಗಣತಿ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೇತನ ನೀಡಿದರೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣತಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗಲೋ? ಈಗ ಸಂಬಳವಾಗದೇ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆ ಸುತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೋ, ಸ್ನೇಹಿತ ರಲ್ಲೋ ಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಮೊದಲು ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಗಣತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣತಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ₹ 1 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಧಿ ಏ.30ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಮೇತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಗಳು ತೆರೆದ ಮೇಲೆ ಶುರುವಿನಿಂದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ,ವೇತನದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಪಡಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಣತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ವೇತನ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-4-1594504113</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>