ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಂಜೆತನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಏ.18ರಂದು

ಗುಣಶೀಲ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕೋರಮಂಗಲದ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗದ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏ.18ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಐ.ವಿ.ಎಫ್. ವಿಫಲತೆ, ಗರ್ಭಪಾತ, ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸಂತಾನಹೀನತೆ, ಎಂಡೊಮೇಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಇತರೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ಡಾ. ದೇವಿಕಾ ಗುಣಶೀಲ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರವರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ದಂಪತಿ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ 8867685096 ಅಥವಾ 080-4646260 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>