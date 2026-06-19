<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋರಮಂಗಲದ ಜ್ಯೋತಿನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ವಿಚ್ ಹಂಟ್– ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಭಟ್, ಸಿಂಚನಾ ನಾಗೇಶ್, ವೈಭವಿ ನಾಯಕ್, ವರ್ಷಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರ ‘ವೀಫೋರ್’ ತಂಡವು ₹ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿತು.</p>.<p>ಹೋಪ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 23 ರಾಜ್ಯಗಳ 6,151 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ₹19 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೌಲಿಕ್ ಜೈನ್, ರಾಧಿಕಾ ಕುಮರಿ, ತನ್ಯಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಿನಿ ಅವರು ‘ಮೇಟಿಸ್’ ತಂಡವು ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ‘ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾದಚಾರಿ’ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 779 ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, 373 ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ– ಹ್ಯಾಕಥಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ದೇಬ್ಜಾನಿ ಗೋಷ್, ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಕುಲ್ ವಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಶ್ರೇಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-4-1081903967</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>