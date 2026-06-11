ಹವ್ಯಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ: ಅಖಿಲ್‌, ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ‘ಹವ್ಯಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ’ಯ ಪುರುಷರ (35 ವರ್ಷದೊ ಳಗಿನವರ) ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಭಟ್ ಅವರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆ ಅವರು ವರ್ಷಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವಯೋಮಾನದವರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಜಿ. ಭಟ್ ಕಿರೀಟ ತಮ್ಮದಾಗಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರು: 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಬಾಲಕರು: ಓಂಕಾರ್ ಭಟ್; ಬಾಲಕಿ ಯರು: ಚಾರ್ವಿ ಗಣೇಶ್; ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆ– ಅರ್ಜುನ್. 35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಅಖಿಲ್ ಹೆಗಡೆ; ಆದಿತ್ಯ ಜಿ. ಭಟ್ (ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತರು); ಮಹಿಳೆಯರು: ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆ; 35ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಪುರುಷರು: ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಸ್.; ಮಹಿಳೆಯರು: ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಭಟ್; 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ದೊಳಗಿನವರು: ಪುರುಷರು: ಗಣಪತಿ ಪಂಡಿತ್; 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು: ಪುರುಷರು: ಸುಬ್ಬರಾವ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-4-1031159981</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>