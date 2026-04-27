ಭಾನುವಾರ, 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಾಧೆ

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬೆವರುಗುಳ್ಳೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು * ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:00 IST
Last Updated : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:00 IST
ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ ಬೆವರುಗುಳ್ಳೆ ಮೊಡವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.
–ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್, ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಇಎಸ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು.
–ಡಾ.ಸಿಂಧು ಪಿ.. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಜಾಪುರ
