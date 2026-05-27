ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸಿತು.

ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಂದ ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು,ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು.

ನಗರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಯಲಹಂಕ, ಪೀಣ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪೇಟೆ, ಪೈಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ಹಳೆಯ ಉದಯ ಟಿವಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನಿಂದ ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿಯಿಂದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬಿಜಿಎಸ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೃತ್ತ, ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಆರ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಟಿವಿ ಟವರ್ನಿಂದ ವಾಟರ್ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಅಶ್ವಥ ನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್, ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಸ್ತೂರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ