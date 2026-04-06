ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಳಿಕ ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ), ಸುಮಾರು 1.6 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಪಥದ 1.6 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ₹419 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಯುಎಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ಬಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಜತೆಗೆ ಕಿರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯ ರೋಟರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಡೌನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಯಶವಂತಪುರ ದತ್ತ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಯಮಹಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ವರೆಗೆ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>