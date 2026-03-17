ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಶೇಕಡ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ–ಟೀ ದರಗಳಲ್ಲಿ ₹10ರಿಂದ ₹15ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹ 5,000 ವರೆಗೂ ನೀಡಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸುಗಳ ದರವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಪದ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮೆಸ್ನಲ್ಲಿ (ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ) ಊಟದ ದರ ₹10 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಪಾತಿ ಇನ್ನಿತರ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಲದು'

ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಸಾವಿರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಎಸ್.ಹೊಳ್ಳ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಸಿ. ರಾವ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್, 'ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 45 ಸಾವಿರದಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿತ್ಯ 1 ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್