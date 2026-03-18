<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರೈಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ, ನಂತರ ವಿಮಾನ, ರೈಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 7 ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 1 ಸಾವಿರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಒಟ್ಟು 8 ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಏರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ನೌಕರರ ಕಡಿತ:</strong> 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚತಾರಾ ಸಹಿತ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ತಗ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ</strong></p><p>ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ನಡುವೆ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೊ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>'ಕೆಲ ಕಂಪನಿ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹5 ರಿಂದ ₹10ವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ₹16 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ ₹64 ಇದ್ದ ದರ ಈಗ ₹80 ದಾಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>'ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರವೂ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>