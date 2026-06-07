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ಬೆಂಗಳೂರು | ಮರಗಳ ಹನನ: ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 16:30 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 16:30 IST
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ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿಎ ಮರ ತೆರವು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
-ವಿಜಯ್‌ ನಿಶಾಂತ್, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ
bengaluruBDA

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