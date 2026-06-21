ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಗ್ಗಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಕಂಟಕ; ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಚಂದಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಗ್ಗಲೂರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಸವನ್ನು ಕೆರೆ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ, ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಕೆರೆ ಆವರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಸ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದುರ್ನಾತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಭೈರೇಶ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆರೆ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಜಾಗವೆಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಐದಾರು ಲೋಡ್ ಕಸವನ್ನು ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೆರೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಕೆರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪುರಸಭೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಆನಂದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-15-1798131546</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>