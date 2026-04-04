ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ರೈಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾ ಗಿರುವ ನಗರವು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಅಣಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮತ್ತು ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿವೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮರುಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನನಿರತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೀನ್ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ, ಇಂಧನ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಎಸ್.ಎನ್ ಅಮೃತಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ಜತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಈಡಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೌಸ್ತುಭ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>