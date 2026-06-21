'ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ನಯಸೇನ' – ಹಾ.ಮಾ. ನಾಗರ್ಜುನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಜನರು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸಮ ಸಮಾಜ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ನಯಸೇನ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರು’ ಎಂದು ಹಾ.ಮಾ. ನಾಗರ್ಜುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜಯನಗರದ ಶ್ರೀಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜೈನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಯಸೇನರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ಧರ್ಮಾಮೃತ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಜರೂರು ಇತ್ತು. ಸ್ವಮತದ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾದ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವಾದ ‘ಧರ್ಮಾಮೃತ’ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಲೇ ಅಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಯಸೇನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಐಡಿಜಿಪಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಯಸೇನ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಾಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅರುಣ ಆದಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪಾನೆ, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿಲ ಮದನಕುಮಾರ, ಸೌದಾಮಿನಿ ಅಜಿತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-4-1490248709</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>