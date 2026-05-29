ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಒಡೆದು ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ: ಐದು ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮನೆಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸೇರಿ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಿಲಕ್ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸೈಯದ್ ರಫೀಕ್, ತೌಸಿಫ್, ಇಮಾಯುನುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ₹6 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, ಎಂಟು ವಾಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕರನ್ನು ಬಾಲಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 19ರಂದು ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಆಟದ ಮೈದಾನವೊಂದರ ಎದುರಿನ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು, ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ವಾಚ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್, ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತು, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಯನಗರದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬೈರಸಂದ್ರದ ಬಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಜತೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ನಗರ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹಚರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಟು ವಾಚ್ಗಳು, ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>