ಮೆಗಾ ಜಾಬ್ ಮೇಳ: 3,000 ಮಂದಿ ಭಾಗಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾಬ್ ಮೇಳ-2026ರಲ್ಲಿ 122 ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, 3,000 ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇನ್ಫೊಸಿಸ್, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ರಿಟೈಲ್, ಹ್ಯೂಂಡೈ, ಹೋಂಡಾ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಕ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಪ್, ಅಡೆಕ್ಕೊ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕರೆ, ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ದೃಢೀಕರಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಜಿಯೊ ಕಲ್ಲದಂತಿಯಿಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260524-4-1778928037