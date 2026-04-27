ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ₹1.83 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಂವಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಎನ್.ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಿರ್ಜಾಕರ್ ಅವರ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ವೈ.ರಮೇಶ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಧ್ರುವಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ರಮೇಶ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಮೇಶ್, 'ತಾನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ದರ್ಜೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮಾತು ನಂಬಿದ್ದ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 58 ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ 2019–2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ₹1,83,40,000 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ಸಹ ₹20 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>