ಜೆ.ಎಸ್‌. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು: ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

<p>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ: ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಜೆ.ಎಸ್. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಟೊಯೊಟಾ, ಜಸ್ಟ್ ಡಯಲ್, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಕ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮೆಡ್ಪ್ಲಸ್, ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್, ಕಾಗ್ನಿಜಾಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿ ಸಿದ್ದವು. ಜೆ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಯಿತು. ಜೆ.ಎಸ್.ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೌಶಲವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೌಶಲ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ಗೌತಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಳಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-4-7954468</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>