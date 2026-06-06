ಕಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರ ಓಡಲ್ಲ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನಟಿಸಿದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ. ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಉಳಿಯಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜ್ಯೂರಿ ಮೀಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ?’ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು.</p>.<p>ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಟಿ–ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಒಟಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಜ್ಞ–ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರಂಜನ್, ರಾಬಿನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಿರ್ಮಾಪಕ–ವಿತರಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾರದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಎಳೆ ಇರುವ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಟ–ನಟಿಯರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಿತ ಯಾರೂ ಕಥೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಕಥೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದವು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ನಟ, ನಟಿಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಇರುವ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಬಯಕೆಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ‘ಆಚಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದವು.</p>.<p>‘ಬ್ಲಿಂಕ್’ನಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಜನ ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮೂಡಿದವು.</p>.<p>‘ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಟಿಟಿಯಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಟಿಟಿ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-514512201</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>