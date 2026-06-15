ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೋಕದ ಅವಲೋಕನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹು ಜಗತ್ತುಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರ ‘ಎಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್’ ಕೃತಿ ಕುರಿತ ಸಂವಾದವು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತು.</p>.<p>ಪಂಪನಿಂದ ಕುವೆಂಪುವರೆಗಿನ ವಿಮರ್ಶಾ ಪರಂಪರೆಯ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಯಿತಲ್ಲದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ವೈವಿಧ್ಯ, ಬಹುತ್ವವೂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕ ಇ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಬರೆದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಬಹು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆನಪಾಗದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯ, ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಭಾಷಾ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಐರೋಪ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಹೊರೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತುವಾದವು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿಯ ‘ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್’ ಮಾತ್ರವೇ ಕೃತಿಗಳೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವು ಎಲ್ಲಸಮುದಾಯಗಳ ಅನುಭವ ಕಥನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರ ಧರ್ಮ, ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ‘ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ’ವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿ ಸುತ್ತಲೇ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಪರಂಪರೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಂಪ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ, ರಾಜನನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯೊಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ವೈದಿಕ ಯಾಜಮಾನ್ಯ, ಮೌಢ್ಯ, ಜಾತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗಿನವರೆಗೂ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-4-88684158</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>