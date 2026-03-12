ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗದ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಎನಿಂದ ₹35 ಲಕ್ಷ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಜಿಬಿಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ₹35 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಗಳರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕರಗ ಸಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ₹10.14 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಬಿಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ₹28.92 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕರಗ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ:</strong> 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಗ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ದೇವಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಖಜಾಂಚಿಯವರು ₹22.5 ಲಕ್ಷಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಕರಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ₹38 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕರಗ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ₹60 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ₹35 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>